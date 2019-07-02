Из-за паводка в Иркутской области госпитализирован 191 человек

Число госпитализированных в результате паводка в Иркутской области увеличилось до 191 человека, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Отмечается, что в это число входит 38 детей. Основной диагноз у пострадавших — "переохлаждение". Всего за медицинской помощью обратилось 1258 человек.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. По разным данным, от удара стихии погибло до 16 человек.