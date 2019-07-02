СМИ назвали причину запрета полётов в Чехию для российских авиакомпаний

Прага запретила полёты в Чехию для российских компаний из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, Чехия воспользовалась "правилами паритетности" и аннулировала разрешение на полёты для нескольких рейсов "Аэрофлота" и других российских компаний.

Ранее "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили об отмене некоторых рейсов в Чехию.