СМИ назвали причину запрета полётов в Чехию для российских авиакомпаний

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Фото © pixabay

Прага запретила полёты в Чехию для российских компаний из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика. Об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, Чехия воспользовалась "правилами паритетности" и аннулировала разрешение на полёты для нескольких рейсов "Аэрофлота" и других российских компаний.

Ранее "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили об отмене некоторых рейсов в Чехию.

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