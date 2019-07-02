Шереметьево "забыло" отправить в Иркутск багаж пассажиров "Аэрофлота"

1007

Фото © LIFE

Среди пострадавших — сотрудники Лайфа. Они уже написали официальную претензию в адрес воздушной гавани.

С очередным багажным недоразумением в Шереметьево столкнулась съёмочная группа Лайфа. На этот раз там забыли погрузить чемоданы на рейс Москва — Иркутск, выполняемый "Аэрофлотом". Не менее 15 пассажиров с данного рейса остались без своих вещей и сейчас пишут письменные претензии в адрес аэропорта.

<p>Фото © LIFE</p>

В самом Иркутске говорят, что подобные случаи с Шереметьево происходят регулярно. По всему залу прилёта можно заметить "забытые" сумки, которые из Москвы запоздало высылают пассажирам предыдущих рейсов.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, что ещё месяц назад пассажиры начали массово жаловаться на задержку выдачи багажа в Шереметьево. Аэропорт объяснял возникшие неполадки с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. В результате на складах воздушной гавани скопилось около тонны чемоданов и сумок. Спустя месяц ситуация повторилась, на этот раз из-за плохой погоды. В итоге из-за новых проблем с багажом было заведено 18 административных дел.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×