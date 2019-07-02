Шереметьево "забыло" отправить в Иркутск багаж пассажиров "Аэрофлота"

Среди пострадавших — сотрудники Лайфа. Они уже написали официальную претензию в адрес воздушной гавани.

С очередным багажным недоразумением в Шереметьево столкнулась съёмочная группа Лайфа. На этот раз там забыли погрузить чемоданы на рейс Москва — Иркутск, выполняемый "Аэрофлотом". Не менее 15 пассажиров с данного рейса остались без своих вещей и сейчас пишут письменные претензии в адрес аэропорта.

В самом Иркутске говорят, что подобные случаи с Шереметьево происходят регулярно. По всему залу прилёта можно заметить "забытые" сумки, которые из Москвы запоздало высылают пассажирам предыдущих рейсов.

Напомним, что ещё месяц назад пассажиры начали массово жаловаться на задержку выдачи багажа в Шереметьево. Аэропорт объяснял возникшие неполадки с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. В результате на складах воздушной гавани скопилось около тонны чемоданов и сумок. Спустя месяц ситуация повторилась, на этот раз из-за плохой погоды. В итоге из-за новых проблем с багажом было заведено 18 административных дел.