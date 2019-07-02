Киркоров и Лещенко прокомментировали инцидент с Пугачёвой на вокзале

Исполнители выразили мнение, что Алла Борисовна вполне имела право доехать до поезда на машине.

Российские певцы Филипп Киркоров и Лев Лещенко в беседе с телеканалом "Звезда" прокомментировали выезд автомобиля с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.

Так, по мнению Киркорова, народная артистка вполне имела право на такой способ передвижения до поезда.

— Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически полвека популярности? Её должны на руках носить! — сказал артист, отметив, что это даже "некрасиво обсуждать".

Киркоров добавил, что, "во-первых, она женщина, во-вторых, — суперзвезда".

Лев Лещенко также выразил мнение, что произошедшее не является темой для обсуждения, поскольку на артистку "все пристально смотрят".

— Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон? <...> Неужели она не заслужила?.. Устроили из этого балаган, кипёж, хейтеры какие-то, — возмутился певец.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Алла Пугачёва выходит из Maybach на перроне рядом с вагоном. В РЖД пообещали провести проверку. В свою очередь представитель певицы объяснил, почему она проехала по перрону.