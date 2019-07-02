Киркоров и Лещенко прокомментировали инцидент с Пугачёвой на вокзале

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Фото © LIFE / Константин Просалов

Исполнители выразили мнение, что Алла Борисовна вполне имела право доехать до поезда на машине.

Российские певцы Филипп Киркоров и Лев Лещенко в беседе с телеканалом "Звезда" прокомментировали выезд автомобиля с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.

Так, по мнению Киркорова, народная артистка вполне имела право на такой способ передвижения до поезда.

Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически полвека популярности? Её должны на руках носить! — сказал артист, отметив, что это даже "некрасиво обсуждать".

Киркоров добавил, что, "во-первых, она женщина, во-вторых, — суперзвезда".

Лев Лещенко также выразил мнение, что произошедшее не является темой для обсуждения, поскольку на артистку "все пристально смотрят".

Алла Борисовна — публичный человек, она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон? <...> Неужели она не заслужила?.. Устроили из этого балаган, кипёж, хейтеры какие-то, — возмутился певец.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Алла Пугачёва выходит из Maybach на перроне рядом с вагоном. В РЖД пообещали провести проверку. В свою очередь представитель певицы объяснил, почему она проехала по перрону.

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