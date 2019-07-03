Почти 600 тысяч человек эвакуируют из-за ливней в Японии

Синоптики предупредили, что за сутки тут может выпасть до 900 миллиметров осадков.

Местные власти призвали к срочной эвакуации 594 тысяч жителей города Кагосима на острове Кюсю на юге Японии из-за вероятности стихийных бедствий в связи с ливнями, обрушившимися на этот район.

Уровень опасности подняли до четвёртого из пяти. На экстренно созванной утром 3 июля пресс-конференции представитель главного метеоуправления предупредил об усилении дождей.

Sending prayers to Kagoshima, Japan after nearly 600,000 people have been ordered to evacuate due to extremely heavy rain, which may cause landslides and flooding. Lord, protect the people on the island of Kyushu & place them on higher terrains to escape mudslides & damage #IJNA pic.twitter.com/t0JLkxCvb6 — Dražen (@WinterLoverYeah) July 3, 2019

— В ближайшие сутки и до 4 июля дождь на порядок усилится, что увеличивает опасность стихийного бедствия. Просьба к населению сознательно отнестись к защите своей жизни, следить за информацией местных органов и метеорологов и, не ожидая объявления тревоги, самостоятельно и быстро эвакуироваться, — пояснил представитель управления.

На юго-западе Японии на протяжении нескольких суток идут сильные дожди. В некоторых районах количество осадков за двое суток превышает всю июльскую месячную норму. Синоптики предупредили, что за сутки тут может выпасть до 900 мм осадков.

Из-за непрекращающихся ливней резко возросла опасность паводков, разливов рек и оползней.

Ранее стихийные бедствия обрушились на российскую Сибирь: из-за небывалого наводнения в Иркутской области погибло уже 18 человек.

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