Почти 600 тысяч человек эвакуируют из-за ливней в Японии

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Синоптики предупредили, что за сутки тут может выпасть до 900 миллиметров осадков.

Местные власти призвали к срочной эвакуации 594 тысяч жителей города Кагосима на острове Кюсю на юге Японии из-за вероятности стихийных бедствий в связи с ливнями, обрушившимися на этот район.

Уровень опасности подняли до четвёртого из пяти. На экстренно созванной утром 3 июля пресс-конференции представитель главного метеоуправления предупредил об усилении дождей.

В ближайшие сутки и до 4 июля дождь на порядок усилится, что увеличивает опасность стихийного бедствия. Просьба к населению сознательно отнестись к защите своей жизни, следить за информацией местных органов и метеорологов и, не ожидая объявления тревоги, самостоятельно и быстро эвакуироваться, — пояснил представитель управления.

На юго-западе Японии на протяжении нескольких суток идут сильные дожди. В некоторых районах количество осадков за двое суток превышает всю июльскую месячную норму. Синоптики предупредили, что за сутки тут может выпасть до 900 мм осадков.

Из-за непрекращающихся ливней резко возросла опасность паводков, разливов рек и оползней.

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