Путин рассказал о подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы

Российский лидер считает необходимым сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века.

В России готовится масштабная программа торжеств, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом президент Владимир Путин рассказал на церемонии получения верительных грамот у 18 иностранных послов.

— Будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств, — отметил российский лидер.

Вместе с тем он считает необходимым сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века, помнить о том, какой высокой ценой досталась миру победа над фашизмом.

— Считаем необходимым помнить об этом, не забывать уроки той страшной войны, — подчеркнул Путин.

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин пригласил лидеров США и Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявил, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера. А Макрон уже пообещал приехать.