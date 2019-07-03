Путин анонсировал переговоры с Лукашенко в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин 18 июля проведёт переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

— Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнёрами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, — заявил лидер страны во время вручения верительных грамот в Кремле.

Путин пояснил, что переговоры запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов России и Белоруссии.

Как сообщал Лайф, Путин и Лукашенко в течение июня дважды встречались. Лидеры двух стран "на ногах" провели переговоры на полях саммита ШОС 14 июня. А в конце месяца президент России посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске.