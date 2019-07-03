Предвыборная миссия ПАСЕ досрочно прекратила свою работу на Украине

Приглашение для наблюдателей отозвали власти Киеве в качестве продолжения антироссийского демарша в Совете Европы.

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами досрочно прекратила свою работу на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, размещённом в среду на сайте организации.

Наблюдатели от ПАСЕ находились в Киеве 2 и 3 июля для оценки ситуации перед внеочередными выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Но после того как ПАСЕ вернула полномочия российской делегации, представители Киева со скандалом прервали своё участие в работе ассамблеи, а затем отозвали приглашение миссии ПАСЕ для наблюдения за выборами.

— Делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, а также группой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве. Другие встречи были отменены, — информируют представители ПАСЕ.

Как сообщал Лайф, 26 июня ПАСЕ полностью восстановила полномочия России. Против такого решения выступил ряд стран, в том числе и Украина. Так, например, вместе с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Грузией и Словакией Киев хочет подготовить проект резолюции против возвращения РФ в организацию.