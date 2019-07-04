Путин назвал главное отличие России от США

Россия не вмешивается в дела других государств, и это является ключевым отличием от США и ряда их союзников, сказал президент Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

— Обвинения в адрес РФ во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем всё закончилось — ничем, провалом, — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, отсутствие заговора было подтверждено выводами комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, которой не удалось собрать какие-либо факты "просто потому, что их не существует".

— Хочу заявить предельно ясно: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран Евросоюза, ни других государств. В этом наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали госпереворот на Украине в феврале 2014-го, — резюмировал глава российского государства.

Ранее в этом интервью Путин заявил, что восстановление отношений с ЕС входит в интересы России.

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