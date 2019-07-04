Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

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Фото © Twitter / Yörük Işık‏

Судно предназначено для ведения радиоэлектронной разведки и оборудовано двумя навигационными системами РЛС.

Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС прибыл в черноморскую акваторию, сообщил Bosphorus Observer.

Судно предназначено для ведения радиоэлектронной разведки и оборудовано двумя навигационными системами РЛС, станциями спутниковых систем связи, станцией предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, а также комплексами радио- и радиотехнической разведки.

Такая аппаратура позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи, в том числе и спутниковые. Более того, она может перехватывать самые современные виды передач, в том числе и письма электронной почты, а также разговоры по мобильным телефонам.

Ранее Лайф показал видео захода кораблей НАТО в Чёрное море.

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