Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

Судно предназначено для ведения радиоэлектронной разведки и оборудовано двумя навигационными системами РЛС.

Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС прибыл в черноморскую акваторию, сообщил Bosphorus Observer.

BlackSea-bound Bosphorus: MarineNationale intelligence collection ship Dupuy de Lôme, fitted with both COMINT and ELINT equipment for the collection of signals and communications beyond enemy lines. pic.twitter.com/uU1bl4lhYf — Yörük Işık (@YorukIsik) July 3, 2019

Судно предназначено для ведения радиоэлектронной разведки и оборудовано двумя навигационными системами РЛС, станциями спутниковых систем связи, станцией предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, а также комплексами радио- и радиотехнической разведки.

Такая аппаратура позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи, в том числе и спутниковые. Более того, она может перехватывать самые современные виды передач, в том числе и письма электронной почты, а также разговоры по мобильным телефонам.

Ранее Лайф показал видео захода кораблей НАТО в Чёрное море.