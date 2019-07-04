Путин встретился с председателем Совета министров Италии

В центре обсуждения вопросы взаимодействия России и Евросоюза, ситуация в Сирии, Ливии и на Украине.

Президент России Владимир Путин продолжает работать в Риме, куда он прибыл в четверг с официальным визитом. На повестке дня у него встреча с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Она уже проходит в Палаццо Киджи — официальной резиденции итальянского премьера.

Российский лидер планирует обсудить с руководством республики вопросы взаимодействия России и Евросоюза, ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине.

Путин прибыл к Конте после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и аудиенции у папы римского Франциска. Встреча Путина и понтифика длилась более 50 минут в библиотеке Апостольского дворца, после чего они обменялись подарками. На встрече обсуждалась ситуация в Сирии и на Украине, а также кризис в Венесуэле.