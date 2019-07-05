Найдены живыми 24 жителя Иркутской области, пропавшие без вести

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Фото © L!FE

13 граждан остаются пропавшими без вести в результате паводка, а ещё 21 человек погиб.

Найдены живыми 24 человека, которые потерялись в результате подтопления в Иркутской области, сообщает РИА "Новости".

Из ранее заявленных в розыск живыми обнаружены 24 человека, ещё 13 числятся пропавшими без вести, 21 человек погиб, — рассказали агентству в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Подтопленным остаётся один населённый пункт, отметили в ведомстве.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

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