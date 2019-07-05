Глава государства отметил, что такое высказывание Франциска говорит об "общих глубоких духовных корнях".

Президент России Владимир Путин рассказал о наставлении папы римского священникам, которое тот разрешил ему озвучить. На обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ, который прошёл в Риме 4 июля, российский лидер обратил внимание на слова итальянского премьера Джузеппе Конте о русской литературе.

— Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с папой римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, — это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой. Вообще, он сказал даже больше. Я, говорит, говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником, — приводит слова главы государства сайт Кремля.

Путин отметил, что такое высказывание Франциска говорит об "общих глубоких духовных корнях". По словам президента РФ, в 2018 году в рамках "Русских сезонов" было проведено 300 мероприятий в 74 итальянских городах. Их посетило шесть миллионов итальянцев.

Напомним, накануне Владимир Путин с официальным визитом посетил Италию. Российский лидер встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Джузеппе Конте, папой римским и с бывшим премьер-министром страны, председателем партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.