Директор Шатунова рассказал о состоянии певца: Четыре концерта на обезболивающих

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что перед экстренной госпитализацией артист четыре концерта провёл на обезболивающих и на антибиотиках. Он также добавил, что певец чувствует себя хорошо. Здоровью Шатунова ничего не угрожает, а операция прошла успешно.

Он также напомнил, что причиной госпитализации стал гайморит.

— Нам поставили диагноз на маршруте (гастрольном. — Прим. ред.), что пазуха наполовину полная. А в Москву прилетели — повторный снимок показал ухудшения, пазуха полностью забита. Сказали — срочно на операцию, — приводит слова Кудряшова Пятый канал.

Как уже сообщал Лайф, Юрий Шатунов перед концертом в Новороссийске пожаловался на резкую зубную боль. Позднее стало известно, что так выявились осложнения от перенесённой "на ногах" простуды. По приезде в Москву артист был госпитализирован. Там выяснили, что всё дело в гайморите, началась подготовка к экстренной операции.