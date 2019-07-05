Ряд руководителей уволены из-за проблем с выдачей багажа в Шереметьево

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Фото © Flickr / Polytechnic Museum

Ряд руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево хэндлинг" уволен из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества (ООО. — Прим. Лайфа), — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, по всем поступившим обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки. Из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.

В прокуратуре рассказали, что в столичном аэропорту увеличена численность работников, непосредственно задействованных в обработке багажа.

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