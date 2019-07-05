Прижёгший пятиклассника утюгом трудовик отделался штрафом

61-летний мужчина, который уволился после случившегося, признал вину в полном объёме.

Бывший учитель школы в селе Землянск Воронежской области, который на уроке технологии прижёг пятиклассника утюгом, приговорён к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Воронежской области.

61-летний мужчина признан виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Бывший педагог признал вину в полном объёме.

Напомним, 20 марта 2019 года во время урока технологии разъярённый учитель целенаправленно прижёг утюгом спину и бедро пятиклассника. Мужчина, проработавший в школе более 30 лет, сорвался, так как не смог справиться с шумевшими учениками. В разговоре с мамой ребёнка трудовик попытался оправдаться и назвал произошедшее шуткой. Вскоре после инцидента мужчина уволился.