Амстердам отказался от Евровидения

Бороться за право провести конкурс будут такие города, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Амстердам не примет конкурс Евровидение в 2020 году, так как в столице Нидерландов заняты все подходящие для этого арены. Об этом сообщает портал NL Times.

По словам мэра Амстердама Фемке Хальсемы, власти осознают, что эта информация вызовет серьёзное огорчение у многих жителей города. Бороться за право провести конкурс будут такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

Напомним, музыкальный конкурс Евровидение-2019 завершился победой исполнителя от Нидерландов Дункана Лоуренса. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. При этом ранее организаторы уже один раз пересчитали баллы участников — из-за нарушения со стороны белорусских членов жюри.