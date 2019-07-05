Директор пляжа рассказал Лайфу о трёхкратном перегрузе на утонувшем катере

Он отметил, что жертв ЧП могло бы быть больше, если бы не пришедшие на помощь частные лодки.

Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев рассказал Лайфу, что на перевернувшемся в Чёрном море катамаране был большой перегруз. По его словам, на катере "Атолл" находилось 44 человека. При этом, судя по размещённой в Сети информации, вместимость судна — до 20 туристов.

— Я не имею отношения к произошедшему. Это катер "Атолл", по последним данным, там было 44 человека, кого-то ко мне привезли, кого-то высадили в пределах Голубой бухты. Перегруз был в три с лишним раза больше, — рассказал Андреев.

Он отметил, что первыми спасали детей.

— Я поднял все частные корабли, которые у нас были, там рыбаки всякие и брички, прогулочные катера. И они все выехали в район Голубой бухты и спасли людей. Если бы вовремя не спохватились, могло бы быть больше жертв, — подчеркнул директор пляжа.

Напомним, прогулочное судно перевернулось вблизи посёлка Джубга Краснодарского края. Жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии.