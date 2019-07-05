Защитник "Арсенала" Комбаров присоединился к челленджу и открыл бутылку мячом

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Изначально участники флешмоба откручивали крышку ударом ноги, но потом стали пытаться "перещеголять" друг друга.

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров присоединился к Bottle Cap Challenge. Футболист ударил по мячу, и тот открыл бутылку с водой.

Ибра (шведский нападающий Златан Ибрагимович.Прим. Лайфа) отдыхает, — прокомментировал один из пользователей "Инстаграма" запись, которую Комбаров разместил в своём аккаунте.

Участники флешмоба, в числе которых мировые звёзды, пытаются "перещеголять" друг друга. Российская балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а фигуристка Станислава Константинова исполнила трюк, не снимая коньков.

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