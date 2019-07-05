Полиция в Москве задержала таксиста, который отравил и ограбил клиента

В Москве полиция задержала водителя такси, который отравил клиента водой, после чего ограбил его. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанным оказался 58-летний гражданин Армении, который проживал в Подмосковье. Отмечается, что он сам явился в органы полиции после разъяснительной беседы с родственниками.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве таксист предложил выпить воды своему пассажиру, после чего тому стало плохо и он покинул машину, которая сразу же уехала. Пострадавший на следующий день обнаружил, что с его карты, которую он оставил в такси, было списано 16 тысяч рублей.

О серии подобных инцидентов, волна которых прокатилась по всей стране, читайте в материале Лайфа.