Правительство США просит изъять $12 млрд у наркобарона Коротышки

Минюст США попросил суд изъять у наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, известного по прозвищу Коротышка, более $12 млрд. Об этом сообщает портал Law&Crime.

Отмечается, что именно такую сумму Коротышка заработал при помощи наркотрафика. Именно данная сумма задействована в разбирательстве против него.

Ранее Лайф сообщал, что суд отказался смягчить условия содержания наркобарона за его примерное поведение.

Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег", "Убийство". Ему грозит несколько пожизненных сроков.