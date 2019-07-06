Опубликовано полное видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" на волю

На кадрах, в частности, видно, как животных погружают в контейнер с помощью специальных гамаков.

Опубликовано полное видео, на котором запечатлены все этапы освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы" — от перевозки до выпуска первой партии морских млекопитающих. Кадры размещены на странице Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в "Инстаграме".

На кадрах видны перемещение грузовых машин, погрузка контейнеров на судно и перевозка животных в ваннах на судне по Амуру. Также запечатлён момент погрузки млекопитающих с помощью специальных гамаков.

Напомним, что осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

Первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили в море в конце июня. Правительство собирается изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов китов для "просветительских" целей.