Макгрегора призвали уничтожить свои норковые шубы

Спортсмену предложили сдать меховые изделия в организацию "Люди за этичное обращение с животными", где их утилизируют.

Зоозащитники призывают ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора отказаться от норковых шуб, которые он любит носить. Об этом говорится в письме организации "Люди за этичное обращение с животными" (РЕТА) в адрес спортсмена.

— Животным, которых выращивают ради меха, не дают возможности на жизнь. Их закрывают в клетках и не позволяют жить естественной и привычной жизнью. Их душат, истязают, бьют током, топят и травят. Иногда даже снимают с них шкуру, пока они ещё живые. Ты заплатил много денег за свои шубы, но жизни убитых норок гораздо дороже, — пишет в письме директор РЕТА Элиза Аллен.

Аллен отметила, что спасать животных, которых Конор "убил" для своих шуб, слишком поздно, но всё ещё можно спасти других. Например, сдать свои меховые изделия в организацию, где их утилизируют, и тем самым рассказать другим, насколько ужасным является меховой бизнес.

— Что скажешь? Поможешь нам победить жестокость над животными? Сдашь свои шубы? — обратилась директор к спортсмену.

Ранее сообщалось, что итальянский дом моды Prada прекратит использование натурального меха в одежде начиная с женской коллекции весна-лето 2020 года.