Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний комплекса "Сармат"

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Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Финальная стадия испытаний комплекса "Сармат" начнётся в конце 2020 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, посетив оборонное предприятие "Красмаш" в Красноярске.

По его словам, сейчас уже ведутся огневые испытания, к концу 2019 года значительная часть из которых уже завершится.

Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию лётных испытаний, — сказал Рогозин, добавив, что все работы по комплексу "Сармат" идут по графику.

Ранее сообщалось, что в США признали свои системы ПРО бессильными против "Сармата" и "Авангарда".

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