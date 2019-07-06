Рогозин назвал сроки финальной стадии испытаний комплекса "Сармат"

Финальная стадия испытаний комплекса "Сармат" начнётся в конце 2020 года. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, посетив оборонное предприятие "Красмаш" в Красноярске.

По его словам, сейчас уже ведутся огневые испытания, к концу 2019 года значительная часть из которых уже завершится.

— Мы планируем, что к концу следующего года выйдем на завершающую стадию лётных испытаний, — сказал Рогозин, добавив, что все работы по комплексу "Сармат" идут по графику.

Ранее сообщалось, что в США признали свои системы ПРО бессильными против "Сармата" и "Авангарда".