Конюхов готовится перелететь всю Россию на самолёте с солнечными батареями

Он отметил, что перелёт на столь большое расстояние имеет важное значение для науки.

Российский путешественник Фёдор Конюхов готовится совершить первый экспериментальный полёт из Москвы на Камчатку на самолёте, оборудованном солнечными батареями. Об этом он рассказал РИА "Новости".

— Полёт в Крым был тренировочным перед более масштабным экспериментом. Следующим этапом станет полёт через всю Россию — от Москвы до Камчатки, через Уральские горы и Байкал, — заявил путешественник.

Конюхов пояснил, что подобный перелёт на столь большое расстояние имеет важное значение для науки. Он станет вторым этапом перед запланированным на 2021 год одиночным беспосадочным перелётом вокруг света на энергии солнца.

Напомним, ранее Фёдор Конюхов и президент Федерации планёрного спорта России Сергей Рябчинский успешно добрались из Москвы в Крым на экспериментальном самолёте "Летающая лаборатория", оборудованном солнечными батареями.