Врач объяснил, с чем связано странное поведение Зеленского на совещании

Невролог также считает голословными обвинения в возможном употреблении украинским лидером наркотических веществ.

Невролог объяснил странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании его сильной усталостью. Об этом заведующий неврологическим отделением больницы имени В.П. Демихова Александр Кружалов рассказал "Говорит Москва".

— Он пытается не уснуть. А вот эта психомоторная дёрганность, которая возникает в это время, ну, если кто-то пару суток не поспит, у него примерно то же самое будет. И чтобы просто продержаться, напился кофе или энергетик принял, — рассказал медик.

Кружалов также опроверг домыслы пользователей Сети о том, что украинский лидер так себя ведёт потому, что принял запрещённые вещества. Невролог отметил, если бы Зеленский употребил наркотики, то его поведение было бы более ярким, он был бы более вспыльчивым, более агрессивным.

Как сообщалось ранее, поведение Зеленского сравнили с инцидентом, который произошёл в 2016 году, когда украинский депутат Дмитрий Добкин неожиданно для всех удалился за колонну и начал вести себя не совсем адекватно.