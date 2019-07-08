Зурабишвили осудила оскорбления в адрес руководства России в эфире "Рустави-2"

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Фото © Twitter / Salome Zourabichvili‏

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём твиттере осудила нецензурную брань в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2".

Президент Грузии однозначно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на "Рустави-2", — написала Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что подобные заявления идут вразрез с традициями Грузии и служат лишь для усиления напряжённости в стране, а также в отношениях с Россией.

Ранее похожую оценку инциденту дал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал заявления ведущего Георгия Габунии "провокацией".

Добавим, что Габуния более минуты оскорблял российского лидера в эфире своей авторской программы "Постскриптум".

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте делегации РФ. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

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