Глава телеканала "Рустави-2" заявил о приостановке вещания

Глава грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия заявил о временной приостановке вещания канала. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте канала.

В сообщении говорится, что вещание прервано из-за того, что журналисты и сотрудники находятся в опасности и в данный момент никто не может гарантировать им безопасность из-за угроз протестующих, которые продолжают находиться возле офиса "Рустави-2".

— Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена, — заявил Гварамия.

При этом канал будет готов вернуться в эфир в любое время, однако для этого Правительство Грузии должно выполнить обязательства по защите работников канала.

Напомним, что ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния в самом начале авторской программы "Постскриптум" более минуты позволял себе нецензурные выражения в адрес российского лидера. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила случившееся, а премьер страны Мамука Бахтадзе назвал заявления Габунии "провокацией".