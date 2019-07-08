СМИ: Грузчикам в Шереметьево повысили зарплату до 200 тысяч рублей

Минтранс потребовал, чтобы руководство аэропорта до середины августа кардинально улучшило ситуацию с обработкой багажа.

В московском аэропорту Шереметьево предприняли серьёзные меры для решения проблемы с массовой задержкой выдачи багажа. По данным "Ведомостей", грузчикам в воздушной гавани повысили зарплату почти в пять раз — с 45 тысяч рублей до 200–211 тысяч рублей.

Согласно источникам издания, об этом на совещании в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. При этом он не уточнил, фиксированный ли это оклад или максимальный доход с учётом возможных переработок и премий. Также он рассказал, что меры пока не принесли существенных улучшений.

Как ранее сообщал Лайф, из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево возбуждено 18 дел об административных правонарушениях и уволен ряд руководителей. Минтранс дал руководству столичного аэропорта на "кардинальное улучшение" ситуации 1,5 месяца. Предельный срок — 15 августа.