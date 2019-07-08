Врачи рассказали о полезных свойствах грибов

А также напомнили, что их нельзя собирать на участках, прилегающих к автотрассам.

Грибы содержат много полезных витаминов и веществ, которые в первую очередь положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Кроме того, они обладают противоопухолевым эффектом.

— Разовая порция составляет 120–150 граммов. Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то, в принципе, каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья, — передаёт РИА "Новости" слова врача-диетолога клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой.

В частности, грибы богаты белком, в них содержатся витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий и железо. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение.

Грибы полезно употреблять людям, страдающим ожирением, так как это продукт растительного происхождения и в нём содержится минимальное количество жира и холестерина. Однако они противопоказаны тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта в фазе обострения. К таким относятся гастриты, язвенная болезнь, колиты, панкреатит, а также почечная и печёночная недостаточность.

При всей полезности грибов их нельзя собирать на участках, прилегающих к автотрассам, так как они впитывают вредные вещества. Кроме того, врачи категорически не рекомендуют употреблять их в сыром виде.

Напомним, ранее Минсельхоз попросил полномочия контролировать сбор грибов, ягод и трав. В ведомстве объяснили, что эта инициатива связана с целью нарастить экспорт таких продуктов.