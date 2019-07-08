Минтранс назвал условия допуска грузинских авиакомпаний к полётам в Россию

Одно из требований — согласование с российской стороной программ по повышению транспортной авиационной безопасности.

Запрет грузинским авиакомпаниям на полёты в Россию продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию и выполнения ряда других условий. О требованиях российской стороны рассказал руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков.

— Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, — сообщил также Волков в эфире телеканала "Россия 24".

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.