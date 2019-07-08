Стоимость седана Aurus Senat составит 18 млн рублей

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Седан Aurus. Фото © https://vk.com/aurusmotors

Но эта цифра пока предварительная. Окончательную для коммерческих заказчиков озвучат в день открытия шоурума.

Стала известна розничная стоимость российского автомобиля класса "люкс" Aurus Senat Sedan. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг РФ, машина будет стоить около 18 миллионов рублей.

Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, — добавили вместе с тем в ведомстве.

Отметим, что ранее назывались цены гораздо ниже — 10–12 миллионов рублей.

В данное время на автомобилях Aurus передвигаются президент и премьер-министр России, а также некоторые министры. Недавно Aurus признали автомобилем года в номинации "Прорыв".

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