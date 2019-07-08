Стоимость седана Aurus Senat составит 18 млн рублей

Но эта цифра пока предварительная. Окончательную для коммерческих заказчиков озвучат в день открытия шоурума.

Стала известна розничная стоимость российского автомобиля класса "люкс" Aurus Senat Sedan. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг РФ, машина будет стоить около 18 миллионов рублей.

— Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, — добавили вместе с тем в ведомстве.

Отметим, что ранее назывались цены гораздо ниже — 10–12 миллионов рублей.

В данное время на автомобилях Aurus передвигаются президент и премьер-министр России, а также некоторые министры. Недавно Aurus признали автомобилем года в номинации "Прорыв".