Украинские националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ

По мнению праворадикалов, проведение дебатов "поставит Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России".

Украинские националисты обратились к президенту своей страны Владимиру Зеленскому с требованием не допустить проведение телемоста между украинским каналом NewsOne и российским "Россия 1". Об этом заявил лидер партии "Национальный корпус", депутат Рады Андрей Билецкий.

— Мы даём Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента, — написал Билецкий в своем блоге для "Украинской правды".

Напомним, проведение совместного прямого эфира двумя телеканалами запланировано на 12 июля. Предполагается, что с российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.

Как сообщал Лайф, с критикой телемоста выступила партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Депутаты назвали готовящийся телемост попыткой со стороны Кремля повлиять на выборы в Верховную раду. А сам Зеленский назвал телемост Россия — Украина дешёвым и опасным пиар-ходом.