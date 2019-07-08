Минск приветствует идею шестисторонних переговоров по Донбассу

Белорусская сторона поддержала предложение Зеленского обсудить ситуацию на высоком уровне и при участии Путина и Трампа.

Минск готов обеспечить встречу по Донбассу при участии лидеров России, Украины, Франции, ФРГ, Британии и США, если это будет необходимо. Об этом заявил в интервью Sputnik министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

— Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать, — заявил в понедельник дипломат.

Макей добавил, что переговоры пройдут на самом высоком уровне, как это было с проведением Нормандской встречи в феврале 2015 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона. В Кремле обещали рассмотреть это предложение.