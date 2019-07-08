Из Грузии в Россию вернулись все туристы, отдыхавшие по путёвкам

В соседней стране могут оставаться россияне, которые отравились туда на своих автомобилях.

Находившиеся в Грузии россияне, которые оформляли свои путёвки через турагентов и туроператоров, вернулись на родину. Об этом сообщил советник главы Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Дмитрий Горин.

— Все туристы, которых было полторы тысячи человек, вернулись в плановые даты до 8 июля без сокращения дней поездки на регулярных рейсах различных авиакомпаний, — рассказал он агентству "Москва".

Свыше 3,5 тысячи россиян, которые бронировали туры с вылетом после 8 июля, было предоставлено несколько вариантов: полный возврат денежных средств или обмен на туры на другие направления.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что в Грузии могут оставаться самостоятельные туристы, которые отправились в республику на автомобилях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.