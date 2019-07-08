Лукашенко поддержал идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Белорусский лидер уверен, что "нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею украинского коллеги Владимира Зеленского организовать в Минске его встречу с лидером России Владимиром Путиным и обсудить на ней ситуацию в Донбассе.

— Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна, и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало, — отметили в пресс-службе белорусского лидера.

Также отмечается, что Лукашенко поддерживает и предложение Зеленского о посредниках на этих переговорах, хотя ранее он заявлял о необходимости урегулирования украинского вопроса в формате Белоруссия — Россия — Украина.

Напомним, ранее украинский лидер предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске и сделать это при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона. В ходе этих переговоров Зеленский намерен обсудить, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не готовы ответить на такую инициативу. Нужно понять, есть ли перспективы у этой встречи.