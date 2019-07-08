Болтон о санкциях против Ирана: Мы только начинаем

Политик раскритиковал СВПД, выработанный несколько лет назад постоянной пятёркой СБ ООН и Германией с Тегераном.

Американская администрация сейчас лишь приступает к применению масштабных односторонних санкций в отношении Ирана, заявил в ходе конференции в Вашингтоне помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

— И мы только начинаем. В ноябре мы восстановили удушающие санкции, которые изначально и вынудили Тегеран сесть за стол переговоров. Но мы на этом не остановились, поскольку цель президента [Дональда Трампа] — путём переговоров заключить новую сделку, которая будет отвечать всем интересам США, — отметил Болтон.

Он также подверг резкой критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выработанный несколько лет назад постоянной пятёркой СБ ООН и Германией с Тегераном для урегулирования кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Это соглашение Болтон назвал "худшим дипломатическим фиаско в истории США".

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