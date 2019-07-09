Украинский военный выстрелил в живот своей подчинённой

Начальник отдела кадров узнал о шпионаже и попытался устроить самосуд при помощи табельного оружия.

Начальник отделения кадров одной из частей Вооружённых сил Украины в Донбассе выстрелил в подчинённую за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления оборонного ведомства народной республики Иван Филипоненко.

— В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ вскрыт канал передачи данных, который раскрывал штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении 10 месяцев передавала военнослужащим Народной милиции данные на офицеров и контрактников соединения, отражённые в их личных делах, — пояснил он.

По его словам, начальник отдела кадров, когда узнал о шпионаже, пытался устроить самосуд над подчинённой выстрелом в живот из табельного оружия, после чего её доставили в госпиталь с ранением брюшной полости.

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