В Шереметьево рассказали, как будут бороться с багажными коллапсами

В аэропорту Шереметьево рассказали о мерах, которые будут приняты в ближайшее время, чтобы не допустить в будущем повторения ситуации с багажным коллапсом, который настиг воздушную гавань в начале месяца. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказала глава дирекции аэропорта по связям с общественностью Анна Захарова, одной из мер стал подбор и обучение недостающих специалистов. Кроме того, совместно с авиакомпаниями разработан порядок ускоренной обработки трансферного багажа — именно багаж трансферных пассажиров называют главной причиной случившегося коллапса.

Также были переведены из D в другие терминалы 12 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Икар", "Северный ветер". Кроме того, при участии компании-разработчика были определены решения по оптимизации работы багажной системы, которые позволят повысить пропускную способность на 17%. Захарова добавила, что было усилено подразделение, занимающееся обработкой трансферного багажа.

Как ранее сообщал Лайф, с начала июля в Шереметьево наблюдаются задержки при выдаче багажа. По данным СМИ, на земле, но в подвешенном состоянии оказалось порядка девяти тысяч единиц багажа. Был уволен ряд руководителей.