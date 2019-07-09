В МИД Грузии приветствовали заявление Путина о санкциях против Тбилиси

В МИД Грузии приветствуют заявление президента РФ Владимира Путина, который не считает нужным вводить санкции против Тбилиси. По словам министра Давида Залкалиани, это решение российского лидера — правильное.

— Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать, — заявил Залкалиани.

Ранее Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Тбилиси из уважения к грузинскому народу. Он пояснил, что антироссийские настроения раздуваются людьми, которые наносят вред в первую очередь Грузии. Так лидер страны отреагировал на заявление депутатов Госдумы, в котором они рекомендовали кабмину рассмотреть вопрос применения широкого спектра экономических санкций в отношении Тбилиси.