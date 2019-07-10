Первый "Евгений Онегин" ушёл с молотка за 37 миллионов рублей

Отмечается, что цена лота превзошла первоначальную оценочную стоимость более чем в три раза.

Первое издание романа российского писателя Александра Пушкина "Евгений Онегин" было продано на аукционе Сhristie's в Лондоне за £467,3 тысячи (более 37 миллионов рублей). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Примечательно, что изначально стоимость лота была в три раза ниже. Ушло по цене, в два раза превышающей стартовую, и редкое двухтомное издание произведения Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" — £175 тысяч. Немногим меньше, £143,8 тысячи, было выложено за редкое первое издание поэмы Пушкина "Руслан и Людмила". "Лирический пантеон" Фета был оценён в £100 тысяч.

Всего на торги было выставлено более 120 редких печатных изданий из частной европейской коллекции, куда входили также произведения Лермонтова, Толстого, Достоевского и других писателей. Общая выручка составила £2,27 миллиона, что в переводе на рубли составляет более 180 миллионов.

Стоит отметить, что не всегда дорогими лотами аукционов становятся действительно ценные с исторической точки зрения вещи. Так, например, в Японии немыслимые 11 тысяч долларов заплатил владелец гостиницы за гроздь винограда. До этого за почти 19 тысяч долларов была куплена прядь волос Наполеона.