Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

По мнению многих пользователей Сети, его позиция оказалась наиболее разумной на фоне сложившейся ситуации.

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

По мнению многих пользователей, позиция Путина оказалась наиболее разумной на фоне ситуации, которая развернулась в Грузии.

— Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесёт нам больше добра, будем благосклонны друг к другу, — пишет Eka Gvelesiani.

— Я точно знал, что он это скажет, — уверяет Kakha Mujirishvili.

Ранее Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из-за уважения к её народу. Такое решение российского президента получило одобрение и в грузинском МИД.