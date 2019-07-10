Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
По мнению многих пользователей, позиция Путина оказалась наиболее разумной на фоне ситуации, которая развернулась в Грузии.
— Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесёт нам больше добра, будем благосклонны друг к другу, — пишет Eka Gvelesiani.
— Я точно знал, что он это скажет, — уверяет Kakha Mujirishvili.
Ранее Владимир Путин заявил, что не собирается вводить санкции против Грузии из-за уважения к её народу. Такое решение российского президента получило одобрение и в грузинском МИД.
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