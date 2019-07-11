Лингвист не увидел логики в предложении советника Зеленского переименовать РФ

Елена Кара-Мурза расценила эту инициативу как попытку заработать политические очки.

Предложение советника президента Украины Владимира Зеленского Никиты Потураева переименовать Россию и русский язык не имеет никакой логики. Об этом заявила член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза.

— С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику, — приводит слова лингвиста НСН.

Она напомнила, что русский язык является одним из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, так же, как и украинский и белорусский.

— Во всяком случае, попытки переименовать государство заведомо не имеют никаких правовых последствий, показывают только, в данном случае для молодой команды президента, попытки заработать очки, — резюмировала Кара-Мурза.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский". По его словам, такое предложение является "проактивной историей". "Идея" рассмешила члена Комитета Совфеда РФ по безопасности Франца Клинцевича. В Госдуме же назвали инициативу дешёвым пиаром.