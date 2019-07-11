В СКР раскрыли подробности дела таможенников из Домодедово

Семь обвиняемых были заключены под стражу, остальных троих отправили под домашний арест.

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово, обвиняемые в получении взяток, за деньги помогали скрывать от досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы, а также проносить крупные суммы денег без декларации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Каждый раз они получали от одной до трёх тысяч долларов. Как уточняет СКР, фигурантами дела выступают заместители начальников двух отделов специальных таможенных процедур воздушной гавани Константин Баграев и Олег Шевченко. Всего по делу проходит 10 фигурантов. Семь обвиняемых заключены под стражу, троих отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки", всем им присвоен статус подозреваемых. Как ранее отмечали СМИ, таможенников задержали, заманив их "на праздник".