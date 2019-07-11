В офисе президента Украины проходят следственные действия, связанные с Порошенко

Следователи не раскрывают, что конкретно ищут. Их особенно интересуют совещания, которые касались планирования военных операций.

В ситуативной комнате совещаний в офисе президента Украины Владимира Зеленского проходят следственные действия. Сотрудники Госбюро расследований изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны времён президентства Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает издание "Главком".

— Сотрудники бюро интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях, — сказано в сообщении.

Как отмечается, сотрудников ГБР особенно интересуют совещания, связанные с планированием военных операций во времена президентства Порошенко.

По словам собеседника издания, следователи не раскрывают, что конкретно ищут.

Напомним, в конце мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о пропаже техники, мониторов и серверов из комнаты совещаний в администрации президента. Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко ответил, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и теперь возвращена арендодателю. По факту пропажи серверов ГБР начато досудебное расследование, а Цеголко был вызван на допрос.