Замглавы Пенсионного фонда РФ подал в отставку после задержания

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов подал в отставку со своего поста после того, как был задержан. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

— Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы, — заявил Мельников.

Напомним, заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в Москве 11 июля по подозрению во взятке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле в курсе ситуации вокруг Иванова.