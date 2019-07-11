Замглавы Пенсионного фонда РФ подал в отставку после задержания

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Фото © TASS / Владислав Шатило / RBC

Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов подал в отставку со своего поста после того, как был задержан. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Иванов подал в отставку и признал вину. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы, — заявил Мельников.

Напомним, заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в Москве 11 июля по подозрению во взятке. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле в курсе ситуации вокруг Иванова.

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