Около 140 домов остаются подтопленными в Тулуне

В городе Тулуне Иркутской области подтопленными остаются 138 жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— Остаётся подтопленным один населённый пункт — Тулун, 138 жилых домов с населением 345 человек, в том числе 69 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет, — говорится в сообщении.

При этом за последние сутки вода покинула 11 домов.

Напомним, с конца июня Иркутская область страдает от сильного паводка, жертвами которого стали 25 человек. 12 июля в регионе объявлено днём траура по жертвам стихии.