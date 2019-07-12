Лайф публикует список погибших в утонувшем УАЗе в Туве

Глава республики поставил задачу выяснить, как часто люди пользуются маршрутом, где произошла трагедия.

При опрокидывании УАЗа в реку Шуй в Туве погибло 10 человек, в том числе шесть детей. Лайф публикует список погибших.

Роберт С. — водитель

Сайзана С., 1983 года рождения

Урана С., 2011 года рождения

Угулза С., 2012 года рождения

Роза С., 2015 года рождения

Чайзат С., 2017 года рождения

Саймаа О., 1993 года рождения

Айдыс О., 2011 года рождения

Ольга Х., 1977 года рождения

Кудерек Х.

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что спасатели должны выяснить все обстоятельства случившегося и установить точную причину аварии.

— Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей. Во всяком случае, земляки, прошу ещё раз быть бдительными на реках, из-за сильных дождей уровень воды растёт за считаные часы, а течение усиливается со страшной силой, — написал Кара-оол в посте во "ВКонтакте".

Он напомнил, что халатное отношение может привести к "непоправимой ситуации".

Как сообщал Лайф, УАЗ пытался вброд пересечь реку в Туве. Из-за дождей уровень воды поднялся, было сильное течение, машина опрокинулась. В результате погибли все находившиеся в УАЗе люди — 10 человек, две семьи.