Зеленский внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко

Деятельность чиновников помимо общественной оценки в будущем получит также "справедливую юридическую", отмечал ранее президент Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона, согласно которому экс-президент Пётр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию. Документ обнародован на сайте парламента.

Документ предусматривает расширение перечня должностей, которые попадают под люстрацию. Так, под действие закона могут попасть президент, все депутаты, спикер Рады, члены правительства, генпрокурор, главы Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, руководство таможни и налоговой, секретарь СНБО.

В пояснительной записке говорится, что расширение должностей, а также уточнение некоторых критериев осуществления очистки власти предлагается с целью "прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избегания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение".

В своём видеообращении Зеленский ранее заявил, что деятельность этих чиновников помимо общественной оценки в будущем получит также "справедливую юридическую". К такому решению украинского лидера подтолкнуло увиденное за время его президентства. Он считает, что чиновник — это "безнадёжный диагноз".

Ранее закон о люстрации распространялся на должностных лиц времён экс-президента Виктора Януковича.