Опубликовано видео задержания актёра "Легенды № 17" и "Чемпионов"

Тимур Ефременков поясняет, что был задержан за то, что "не понравился особям женского пола".

Опубликовано видео задержания актёра Тимура Ефременкова, которого не пустили в аэропорт Краснодара из-за дебоша. Соответствующие кадры появились в сторис актёра на его странице в "Инстаграме", но спустя время были удалены.

На видео Ефременков говорит, что его куда-то везёт "полицейский уазик", а также поясняет, что его сняли с рейса.

— Меня сняли с рейса за то, что я, видимо, не понравился особям женского пола, — рассказывает актёр и просить кого-то его "спасти".

Ранее сообщалось, что полицейские Краснодара доставили в отделение актёра Тимура Ефременкова за брань и оскорбление сотрудников аэропорта во время досмотра.